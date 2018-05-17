ТАШКЕНТ, 17 травня — . П’ять осіб загинули в результаті сходження селевого потоку в Кашкадар’їнській області на півдні Узбекистану, повідомляє в четвер прес-служба МНС республіки.

Американець зняв на відео сходження селю на свій будинок”Шістнадцятого травня поточного року в 6.30 (4.30 мск – ред.) у населеному пункті Мирзатук Чиракчинского району в результаті проливних дощів утворився селевим потоком забрав життя п’яти осіб”, — йдеться в повідомленні.

За даними МНС, в даний час силами і засобами міністерства проводяться рятувально-відновлювальні заходи.

“В результаті проливних дощів, а також різкого потепління в ряді регіонів країни зросла загроза селевих паводків”, — додали в прес-службі.

У вівторок місцеві ЗМІ повідомили, що понад 100 будинків затопило в Кашкадар’їнській області через сходження селю, тоді обійшлося без жертв. У минулу п’ятницю МНС Узбекистану оголосив селевую небезпекою з 12 по 17 травня за передгірний і гірських районах республіки.

Початок весняних паводків в басейнах річок Сирдар’я і Амудар’я — головних водних артеріях Узбекистану — регулярно загрожує затопленням сільгоспугідь і населених пунктів республіки. За даними синоптиків, стійка тенденція до потепління (середнє зростання температури на 1,5% в рік) в найближчі 10-15 років призведе до зростання дощових опадів, що спричинить за собою збільшення кількості паводків і посилення селевої активності.

У травні 2016 року із-за проливних дощів в ряді регіонів країни пройшли селеві потоки. В результаті були пошкоджені понад 130 будинків, транспортні комунікації, в більш безпечні райони переселено майже 550 жителів.