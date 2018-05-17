ДОНЕЦЬК, 17 травня — . Мирний житель поранено в результаті обстрілу з боку українських силовиків підконтрольної самопроголошеної Донецької народній республіці Горлівки, повідомив у четвер в. о. голови адміністрації міста Іван Приходько. Сергій АверинВ ДНР відкинули звинувачення ВСУ в обстрілі селища Погоди

“Поранений мирний житель 1957 року народження після обстрілу на Погоди, осколкове поранення поперекової області”, — написав на своїй сторінці в Facebook Приходько.

У середу в результаті обстрілу околиці Горлівки загинула мирна мешканка, повідомив раніше представник ДНР в Спільному центрі з контролю і координації режиму припинення вогню.

Горлівка розташована в 40 кілометрах на північ від Донецька, контролюється ДНР. Місто налічує близько 250 тисяч жителів, тут розташовані машинобудівний завод і хімзавод “Стирол”, який зупинив роботу з початком бойових дій в Донбасі. За час конфлікту місто неодноразово піддавався обстрілу.

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