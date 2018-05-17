МОСКВА, 17 травня — , Антон Лісіцин. СБУ провела обшуки в офісі інтернет-порталу Україна і в квартирах представників агентства. Керівника порталу Кирила Вишинського відправили з Києва до Херсона для обрання запобіжного заходу. Його підозрюють у “державній зраді” та підтримки самопроголошених Донецької та Луганської народних республік. Як переслідування українською владою журналістів стало нормою — в матеріалі .

Василь Муравицький

Затриманий в серпні 2017 року в Житомирі спецназом СБУ — у пологовому будинку на очах дружини, яка в цей момент годувала дитину. Журналісту інкримінували злочини, передбачені статтями “Державна зрада” і “Посягання на територіальну цілісність і недоторканність України”. В СБУ заявили, що він “готував і поширював антиукраїнські матеріали”.

© РИА Новини / СтрингерЖурналист Василь Муравицький, обвинувачений на Україні в держзраді за свої публікації в ЗМІ, в Корольовському районному суді в Житомирі. 15 лютого 2018 року © РИА Новини / СтрингерЖурналист Василь Муравицький, обвинувачений на Україні в держзраді за свої публікації в ЗМІ, в Корольовському районному суді в Житомирі. 15 лютого 2018 року

Дмитро Василець та Євген Тімонін

У вересні 2017-го суд Житомирської області засудив їх до дев’яти років позбавлення волі. Тімонін і Василець були затримані за звинуваченням у сепаратизмі в 2015-м. як доказ наводився той факт, що обидва фігуранти справи займалися просуванням в Мережі YouTube-каналу, який могли дивитися на території самопроголошених республік Донбасу.

У лютому 2018-го після апеляції суд києва скасував обвинувальний вирок і постановив звільнити Васильця і Тімоніна з-під варти в залі суду. Журналістам змінили запобіжний захід на домашній арешт.

Ігор Гужва

© Фото : Украина/Андрій ЛубенскийГужва заявив, що не розраховує на справедливість судів на УкраинеГлавный редактор видання “Страна.иа” був змушений у лютому 2018-го покинути Україну і попросити політичного притулку в Австрії. Гужва критикував постмайданне уряд. “Ми піддаємося безпрецедентного тиску з боку влади. Проти мене особисто порушено п’ять кримінальних справ, і це не межа”, — повідомив він у відкритому листі, зазначивши також, що йому погрожували вбивством.

Олександр Мединський

В кінці 2017-го українські націоналісти викрали і катували українського пацифіста і незалежного журналіста Олександра Мединського. Його особисті дані були опубліковані на сайті “Миротворець”. Він провів телемости з активістом Антимайдана Денисом Лотовым і одним з командирів ополчення самопроголошеної Донецької народної республіки (ДНР) Ахрой Адвизбой. Журналісту довелося просити політичного притулку в Європейському союзі.

Руслан Коцаба

© Фото : Офіційний акаунт Руслана Коцаба в соціальній мережі Facebook Руслан Коцаба: українські націоналісти скоро почнуть циркулями міряти черепаЭколог за професією, він був директором музею визвольної боротьби Степана Бандери в Івано-Франківську, на президентських виборах 2014-го голосував за Петра Порошенка. Після того, як Київ почав так звану антитерористичну операцію (АТО) в Донбасі, Коцаба відправився висвітлювати бойові дії. У 2015-му він опублікував відеозвернення “Я проти мобілізації”, закликавши українців ухилятися від призову. Участь в АТО характеризував як “свідоме вбивство своїх співвітчизників, які живуть на сході”. Коцабу звинуватили за статтями “Державна зрада” і “Перешкоджання законній діяльності збройних сил”. Чергове засідання суду у його справі відбулося в Івано-Франківську на початку 2018 року.

Віталій Діденко та Олена Глищинская

Обидва журналіста проходили у справі так званої Народної ради Бессарабії. СБУ побачила в їхніх вчинках ознаки сепаратизму. В попередньому ув’язненні Діденко і Глищинская провели приблизно рік. У 2016-му Київ звільнив їх і вислав до Росії. Тоді ж на Україну повернулися засуджені раніше російським судом Геннадій Афанасьєв і Юрій Солошенко. Вже у слідчому ізоляторі у Глищинской народилася дитина, з-за жахливих умов у в’язниці малюк захворів. Дитини вилікували в Росії.

© . Олександр НатрускинОдесская журналістка Олена Глищинская, провела рік в українському СІЗО за звинуваченням у сепаратизмі, на прес-конференції представників Міжнародного правозахисного руху Uapolitfreedom в ММПЦ МІА “Росія сьогодні” © . Олександр НатрускинОдесская журналістка Олена Глищинская, провела рік в українському СІЗО за звинуваченням у сепаратизмі, на прес-конференції представників Міжнародного правозахисного руху Uapolitfreedom в ММПЦ МІА “Росія сьогодні”

Олесь Бузина

© РИА Новини / Володимир ЛепехинОлесь Бузина і його недруги: за правду вбивають, за брехню вознаграждаютИзвестного письменника і журналіста застрелили навесні 2015-го в Києві біля під’їзду будинку, в якому він жив. Правоохоронні органи виконали всі необхідні формальності, але розслідування вбивства нагадувало імітацію. Досить сказати, що підозрюваних на виході з ізолятора зустріли квітами. Представник інтересів Бузини Ренат Кузьмін прокоментував дії державного обвинувачення так: “У мене немає ілюзій щодо охайності дій ГПУ (Генеральної прокуратури України. — Прим. ред.) в майбутньому судовому процесі”.

Павло Шеремет

Український і російський телеведучий був підірваний в автомобілі в Києві 20 липня 2016 року. Слідство встановило, що спрацював саморобний вибуховий пристрій, встановлений під днищем машини. Правоохоронні органи поки не повідомили нічого конкретного про замовників злочину. У ряді ЗМІ висловлювалася версія про причетність до вбивства бойовиків націоналістичних батальйонів. Не виключено, що ці плани були присвячені вищі чини МВС і Міноборони.

© РИА Новини / СтрингерВзорванный автомобіль на перехресті вулиць Богдана Хмельницького та Івана Франка, в якому загинув журналіст Павло Шеремет © РИА Новини / СтрингерВзорванный автомобіль на перехресті вулиць Богдана Хмельницького та Івана Франка, в якому загинув журналіст Павло Шеремет

Іноземне громадянство не допоможе

© РИА Новини / Олексій ВовкУкраинское держава торгує людьми. Журналіст Муравицький про своєму “справі”Київ не церемониться з іноземними журналістами. У 2014 році в Донбасі загинули італійський фотограф Андреа Роккелли, його помічник Андрій Миронов, російський журналіст Ігор Корнелюк і відеоінженер Антон Волошин. У міста Сніжне Донецької області був убитий фотокореспондент Андрій Стенін. Співробітники ЗМІ, які працювали поза зоною бойових дій, постійно піддавалися переслідуванням. У березні 2018-го вислали журналістку телеканалу “Росія 24” Наталію Гончарову, в листопаді 2017-го — співробітника грузинських ЗМІ Тамаза Шавшишвили. У серпні 2017-го СБУ депортувала працівника “Першого каналу” Ганну Курбатову. Тоді ж видворили та іспанських журналістів Антоніо Памплиеги і Мануеля Анхеля Састре. Список можна продовжувати.