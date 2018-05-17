Прикордонні перевірки будуть проводитися за новим алгоритмом.

Єврокомісія запропонувала посилити перевірку даних і контроль в рамках візової системи Шенгенської угоди.

Злочинці і потенційні терористи не повинні мати можливість непоміченими пробратися в Європу, заявив він.

«Європа не є фортецею – але ми повинні знати, хто перетинає наші кордони … щоб гарантувати безпеку європейських громадян і побудувати Європу, яка захищає, і одночасно не ускладнює мобільність тих, хто подорожує в ЄС з хорошими намірами», – зазначив комісар ЄС з питань міграції.

Тому Європа, за словами Аврамопулоса, повинна модернізувати візову інформаційну систему і дати прикордонникам більше інформації про в’їжджають, в першу чергу – про негромадян ЄС.

Як пропонують розробники нової концепції, всі подані документи на шенгенську візу повинні бути звірені з даними кримінальної поліції, міграційних та антитерористичних служб.

Крім того, має бути з’ясовано, чи не використовував подавець різні імена, в’їжджаючи раніше в ЄС. Проте яким чином це можна зробити, не повідомляється.

Також планується створити єдину базу, де будуть зберігатися дані про всіх осіб, коли-небудь запрашивавших шенгенську візу. Туди ж будуть включені дані про видані негромадянам ЄС види на проживання та довгострокові візи. Передбачається, що прикордонники ЄС і силовики отримають спрощений доступ до цієї бази.

«Ми хочемо модернізувати візову інформаційну систему, щоб дозволити країнам-членам також обмінюватися інформацією стосовно власників довготермінових віз та дозволів на проживання, і ввести відносно цих осіб перевірки з безпеки», – підкреслив Аврамопулос.

Керівництво ЄС впритул задумалося про модернізацію візової системи після того, як в ході розслідування терактів, що відбулися за останні роки в країнах Європи, стало ясно, що терористи, багато з яких вже були у розшуку у різних країнах Євросоюзу, практично вільно виїжджали у Сирію та інші гарячі точки, а потім поверталися назад.