ТОКІО, 17 травня – . Число постраждалих при витоку газоподібного хлору на хімічному заводі на південно-сході Південної Кореї збільшилася до 13 осіб, на місці події працює команда спеціальної обробки місцевості, повідомляє агентство Ренхап. © Фото : аккаунт Dubai Media Office в TwitterВ хмарочосу в Дубаї сталася пожежа

Раніше повідомлялося про трьох постраждалих.

За даними агентства, інцидент стався близько 10.00 за місцевим часом (04.00 мск) на заводі в місті Ульсан. Причина витоку поки не встановлена. Фахівці не виключають, що витік могла статися при перекачуванні газу у сховище.

Стан постраждалих оцінюється як середнє. Агентство відзначає, що хімічний завод розташовується далеко від населених пунктів, тому постраждалих серед мешканців немає.