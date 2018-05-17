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У Китаї сім чоловік загинули при зіткненні вантажівки та мікроавтобуса

17.05.2018

ПЕКІН, 17 травня — . Сім чоловік загинули і шість постраждали в результаті великої ДТП в провінції Цзілінь на північному сході Китаю, повідомляє агентство Сіньхуа. Скорая помощь в Китае. © AP Photo / Ng Han GuanВ Китаї при падінні мінівена в річку загинули вісім осіб

Інцидент стався на швидкісній трасі міста Дэхуэй у четвер близько 5.00 за місцевим часом, коли вантажівка зіткнулася з мікроавтобусом, в якому перебували 12 осіб.

Сім осіб, які перебували в автобусі, загинули, ще шестеро постраждали.

Постраждалі вже госпіталізовані, їх стан оцінюється як стабільний.

Водій вантажівки затриманий. Причини ДТП з’ясовуються.

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