ПЕКІН, 17 травня — . Сім чоловік загинули і шість постраждали в результаті великої ДТП в провінції Цзілінь на північному сході Китаю, повідомляє агентство Сіньхуа. © AP Photo / Ng Han GuanВ Китаї при падінні мінівена в річку загинули вісім осіб

Інцидент стався на швидкісній трасі міста Дэхуэй у четвер близько 5.00 за місцевим часом, коли вантажівка зіткнулася з мікроавтобусом, в якому перебували 12 осіб.

Сім осіб, які перебували в автобусі, загинули, ще шестеро постраждали.

Постраждалі вже госпіталізовані, їх стан оцінюється як стабільний.

Водій вантажівки затриманий. Причини ДТП з’ясовуються.