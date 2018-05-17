БАНГКОК, 17 травня – . Ще один громадянин РФ опинився серед затриманих у ході проведеної таїландській туристичною поліцією довгострокової операції “Рентген”, выявляющей іноземців, які перебувають в країні нелегально або прострочили свої візи, повідомляє в четвер інтернет-версія газети Bangkok Post з посиланням на поліцію.

© РИА Новини / Віталій АньковВ Таїланді за запитом Інтерполу затримали россиянинаВ ході однієї з попередніх фаз цієї операції в Бангкоку 4 травня був затриманий росіянин, який прострочив безвізове дозвіл на перебування в країні.

Видання повідомляє про затримання в ніч на четвер, 17 травня, під час широкомасштабного поліцейського рейду тридцяти шести іноземних громадян, серед яких один росіянин, так само, як і в попередньому випадку прибув в країну як турист і прострочив 30-добове безвізове дозвіл на перебування в країні. Ім’я затриманого росіянина видання не називає.

В ході рейду, який був одночасно проведено 104 місцях в країні, включаючи, крім Бангкока, туристичні зони, такі, як Паттайя і острів Пхукет, за звинуваченнями у візових порушення були затримані також громадяни Швейцарії, Сенегалу, Індії, Алжиру, В’єтнаму, М’янми, Лаосу, Берега Слонової Кості і Камбоджі. Крім цього, двоє громадян М’янми і один громадянин Індії були затримані за інші правопорушення, повідомляє видання.

© Fotolia / SeanPavonePhotoВ Пекіні затримали росіянина, який стрибнув з хмарочоса з парашютомВ 2017 і 2018 роках в ході операції “Рентген” туристична поліція спільно з іншими поліцейськими підрозділами провела одинадцять нічних рейдів, результатом яких стало масове затримання іноземних правопорушників. За словами представників туристичної поліції, багато затримані за цей час іноземці, які нелегально працювали в якості викладачів англійської мови або навчалися в мовних школах і школах тайського боксу, маючи при цьому прострочені візи. Загальна кількість затриманих в ході операції на даний момент становить 1 161 чоловік, повідомляє Bangkok Post.

У посольстві Росії повідомили, що, як і в першому випадку затримання росіянина в ході операції “Рентген”, ніякої інформації про затримання росіянина в дипмісію від місцевої влади не надходило. Зазвичай при затриманнях за візові порушення таїландська поліція не повідомляє про них в посольства: за встановленим порядком іноземці, затримані за подібні порушення, підлягають депортації з Таїланду, грошового штрафу і внесення в “чорний список”, що забороняє відвідування Таїланду на тривалий термін.