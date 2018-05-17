КАЇР, 17 травня — , Маргарита Кислова. Військові Єгипту в ході антитерористичної операції “Синай-2018” ліквідували 19 екстремістів, йдеться в заяві єгипетських збройних сил. © РИА Новини / Олександр ЕлистратовВоенный трибунал в Єгипті розгляне справи понад 550 обвинувачених у тероризмі

Повідомляється, що десять злочинців були ліквідовані військовими в ході зачистки ряду районів Синайського півострова, ще дев’ять екстремістів знищили сили МВС Єгипту, які беруть участь у військовій операції.

Операція єгипетських ВС “Синай-2018” триває з початку лютого. Вже ліквідовано понад 200 терористів, затримані сотні причетних до екстремістської діяльності.