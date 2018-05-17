ДОНЕЦЬК, 17 травня — . Українські силовики більше 30 разів порушили режим припинення вогню в Донбасі за минулу добу, випустивши по території самопроголошеної Донецької народної республіки понад 350 мін і снарядів, заявили в четвер журналістам в представництві ДНР в Спільному центрі контролю і координації за припиненням вогню (СЦКК).

© РИА Новини / Сергій АверинВ ДНР повідомили про поранення мирного жителя після обстрілу силовиковНакануне в представництві ДНР в СЦКК повідомили про 24 порушення перемир’я.

“За минулу добу загальна кількість порушень з боку ЗСУ (збройних сил України) склало 31 раз”, — сказав представник ДНР в СЦКК.

За його словами, українські силовики випустили по території ДНР понад 350 хв і артснарядів, вони також вели вогонь з гранатометів, озброєння БМП і стрілецької зброї.

“Загальна кількість застосованих боєприпасів ЗСУ – 589 одиниць. У попередні добу кількість боєприпасів, застосованих по території ДНР, склало 301 одиницю”, — додав представник ДНР в СЦКК.

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