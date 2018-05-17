Відомо про 15 постраждалих.

У Китаї сталася аварія на сталеливарному заводі, постраждали щонайменше 15 людей, повідомляє CCTv.

Згідно з повідомленням, надзвичайна подія трапилася на сталеливарному заводі в міському окрузі Наньяну провінції Хенань (центральний Китай) близько 9:00 за місцевим часом.

За попередніми даними, серед постраждалих 15 працівників: з них вісім отримали важкі травми, сім – легкі.

На даний момент всі постраждалі госпіталізовані в місцеву лікарню.

Що саме сталося на сталеливарному заводі, поки не уточнюється.