Комунальне підприємство «Київський метрополітен» має величезний борг, про який мало хто знає. Як повідомляє журналістка «24 каналу» Наталія Седлецька, в результаті кабальної угоди, метро має 2 млрд гривень приватній фірмі бізнесмена Павла Фукса, яка надала 100 вагонів метрополітену.

«Вона Дала їх у користування на умовах лізингу, які дуже не вигідні, адже були під величезні відсотки, а згодом був укладений договір про прив’язку до долара, тому борг став космічним», – зазначає Седлецька.

За словами експерта, серед засновників компанії була «офшорка» з структури російського державного банку. Суди були програні, а, незважаючи на гучні заяви мера Києва Віталія Кличка, в санкційний список українська влада цю фірму так і не змогла внести.

Сам Фукс народився в Харкові, однак, довгий час жив у Росії, де заробив свій основний капітал. До Києва переїхав після Майдану і добре знайомий з Віталієм Кличком.

«Отже, резюме таке: влада зробила все можливе, щоб зацементувати космічний борг метро перед приватною компанією, яку купив бізнесмен, який не чужий влади», — розповіла Седлецька.

За її даними метро зараз за службовим Фукса не платить, за що заблоковані всі рахунки метрополітену.

Раніше повідомлялося, що столична підземка має віддати компанії «Київенерго» 135 млн грн за спожиту електроенергію.