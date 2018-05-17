В умовному списку сотні провідних членів «донецької мафії» «горілчаний король» Павло Климець посідає місце у другій половині, пише Антикор.

Приблизно на такій же позиції він знаходиться в списку найбагатших людей України. Алкогольний бізнес, яким він займається останні 20 років, за найскромнішими підрахунками приніс в його кишеню, щонайменше, $35 млн. Незважаючи на втрату контролю над націоналізованими сепаратистським керівництвом Донецького регіону виробничими потужностями, розміщеними в обласному центрі, його добробут не тільки не зменшилася, а в останні рік-два має стійку тенденцію до зростання.

Горілчаний бізнес колишнього нардепа

У масштабах всієї України Климець забезпечує надходження на роздрібний ринок 13,5% горілки і 5% коньяку. Найвідоміші марки міцних напоїв донецького олігарха – це горілки Істина, Малінівка, Плакуча ВЕРБА, Prime і коньяки Бахчисарай і Lionel. Крім Донецька Климець збудував в 40 кілометрах від Харкова сучасний алкогольний кластер «Малинівка», що складається з самого лікеро-горілчаного заводу, заводів з виробництва пакувальних матеріалів, склотари та первинної переробки зерна. Тепер основне навантаження припадає на харківське підрозділ. З 2012 року йде в ногу з часом Павло Климець звернув свою увагу на вітчизняного виробництва біопалива. Він створив спеціалізовану фірму, що займається додаванням в стандартне вуглеводневе паливо для автомобілів присадок з вмістом біоетанолу.

Як і у більшості донецьких підприємців, розквіт бізнесу Климця припадає на пору керівництва Віктором Януковичем Кабінету міністрів і країни в цілому. Влада взагалі завжди була милостивою до донецькому підприємцю, який перебував у лавах «Партії регіонів». Та й він з деяких пір став частиною цієї влади. Протягом 6 років з 2006 по 2012 рік місцем його роботи була Верховна Рада, де основну увагу він приділяв до болю знайомому агропромислового комплексу, що постачає сировиною його горілчано-коньячні фабрики. Шосте почуття явно є в наявності у Павла Климця. Він не пішов у нардепи на новий термін і тим самим зміг дещо дистанціюватися від втекла з країни «банди Януковича», повністю зберігши позиції в бізнесі. Пішовши у велику політику, він змушений був переписати виплекане ним дітище компанії «Олімп» на двох своїх родичок жіночої статі – Стеллу і Марію Климець. За собою народний депутат зберіг з вигляду бутафорський пост почесного президента компанії, але насправді горілчаний бізнес завжди для нього був на першому місці.

«Укргорілка» проти «Укрспирту»

З усіх ділків алкогольного бізнесу в ті роки позиції у Климця у владних коридорах, безсумнівно, були найсильніші. Забувши про гострій конкурентній боротьбі, голови компаній Global Spiritis Євген Черняк і «Баядерка» Наталія Бондарева прийняли його пропозицію про тимчасове перемир’я. Він створили асоціації «Укргорілка», де головну скрипку грав донецький бізнесмен, щоб спільними зусиллями домогтися для себе деяких привілеїв. Особливістю України є державна монополія на виробництво етилового спирту. Цим займається державне підприємство «Укрспирт», що включило в себе 76 спиртових заводів, що випускають з пшениці і кукурудзи 95% всього обсягу харчового етилового спирту, що використовується в Україні. Лікеро-горілчані заводи купують у державного підприємства головна сировина для виробництва міцних спиртних напоїв. Виробники горілки платять в державну казну спеціальний акцизний збір, що включається у вартість оптової ціни продукції. Для горілчаних бізнесменів у всі часи головною метою була ліквідація державної монополії і створення в себе замкнутого циклу виробництва. Впритул до бажаної мети горілчане лобі наблизилося при президенті Януковичі. Інструментом знищення державного «Укрспирту» була обрана приватизація. Насамперед необхідно було провести ретельну підготовку. Кожен спиртовий завод за рішенням уряду отримав статус юридичної особи та з часом міг легко зникнути з постійно змінюється списку державних об’єктів, що не підлягають приватизації.

Крім Павла Климця у вирішенні ситуації з «Укрспиртом» був зацікавлений ще один нардеп, один з головних спонсорів «Партії регіонів» Юрій Іванющенко, якого на Донбасі більше знали, як авторитету Юру Єнакіївського. В «Укрспирті» на вахту заступив новий начальник Олександр Харт – хороший знайомий Юри Єнакіївського і друг сина президента Олександра. В операції взяв участь куратор спиртової теми з боку податкового відомства Анатолій Радченко. При повній згоді керівництва держкомпанії в ній почалися перетворення, неминуче ведуть до її повного знищення. Крім далекосяжних цілей Павло Климець переслідував ще одну, яка допомогла знайти спільну мову з Іванющенком, издавно схильному до реалізації «сірих» схем. На його горілчані заводи став надходити річкою «лівий» неврахований спирт. Україна почала захлинатися в підробленій горілці. Близько 40% всього міцного алкоголю, що реалізується в роздрібній торгівлі, виявилося контрафактом. Горілка почала продаватися картонних паках, п’ятилітрових пластикових бутлях і навіть у м’яких упаковках, як кетчуп. Джерело міцних вологи переховувався в «Укрспирті», керівництво якого закрило очі на невраховану продукцію. Державний бюджет не дорахувався близько 3,5 млрд гривень за рахунок невидимого спирту, виробленого на державному підприємстві і неї потрапили в бухгалтерську звітність. Зараз сліди Олександра Харта намагається знайти Інтерпол.

«Сірі» схеми «горілчаного короля»

Втеча Януковича і його компанії, звичайно ж, створило деякі проблеми Климцю. У серпні 2014 року Фонд гарантування вкладів фізичних осіб поставив на чолі банку «Український фінансовий світ» тимчасову адміністрацію. Компанія «Олімп» володіла 99,98% акцій фінансової установи. Банкрутство банку виявилося тільки єдиним неприємним епізодом, що послідував за зміною влади в країні. Климець зумів швидко компенсувати втрату банку і виробничих потужностей в Донецьку. Натомість з районів, над якими втратила контроль центральна влада, у Вільшанку під Харковом манівцями став надходити етиловий харчовий спирт, вироблений на колишніх заводах «Укрспирту», які опинилися по той бік кордону. Понесені збитки компенсувалися за рахунок безакцизного сировини. Климець завжди володів рідкісною здатністю виходити зі складних положень з прибутком для себе. Був такий епізод, коли він зачастив з візитами в кабінет керівника поліграфічного комбінату «Україна». На комбінаті планувалося розміщення випуску нового тиражу більш захищених акцизних марок. Климець став одним із затятих прихильників цієї акції. Цілком імовірно, що в руки йому крім «лівого» спирту потрапили «ліві» марки з голографічними знаками. Від старих марок він точно зумів під час позбутися. Океан контрафакту, що захлеснув Україну перед переходом на поліграфічне нововведення, розчинив у собі запаси, що були у «Океану» Климця.

Нова «команда» Климця



За 6 років перебування в стінах Верховної Ради Павло Климець встановив прекрасні відносини з усіма керівниками агропромислового комплексу країни і власниками основних підприємств цієї галузі. У числі його особистих знайомих екс-міністри Микола Присяжнюк та Ігор Швайка, агроолигархи Ігор Ліссітса та Юрій Косюк. До зміни політичного забарвлення влади з «Партії регіонів» на «Блок Петра Порошенко» він виявився готовий. Такі ж дружні зв’язки у нього встановилися з людьми з нової команди ─ головою Київської обласної державної адміністрації Максимом Мельничуком та губернатором Миколаївської області Олександром Савченком. У Верховній Раді нового скликання у нього також з’явився надійний прихильник. Вірніше прихильниця. Це народний депутат від партії Олега Ляшко Олена Кошелева. Партійна приналежність всього лише вдала ширма. Олігарх фінансував її виборчу компанію, але не тому, що опинився поваленим її неймовірною сексапільністю, а цілком земний причини. Батько нардепа Кошелєвої працює у нього в «Олімпі» директором Харківського лікеро-горілчаного заводу. Дочка ні за що не дасть образити тата і його начальника. Навіть плани приватизації «Укрспирту» істотно не змінилися з колишніх часів. Перехід всіх спиртових заводів у приватні руки відбудеться до 2020 року. Климець вже не приховує, що за великим рахунком, як виробничі структури вони йому не цікаві. Йому потрібні лише нові правила гри на ринку, які дозволять отримати необхідну ліцензію від держави. Від приватизації сама держава навряд чи багато що отримає. Для олігарха дешевше побудувати новий завод, ніж фінансувати його реконструкцію. Климець прирікає працівників українських спиртзаводів на незавидне майбутнє.