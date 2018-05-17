Держпідприємство «Автобаза Державного управління справами», яке забезпечує діяльність президента України, Верховної Ради, Кабінету міністрів, Ради національної безпеки і оборони, інших державних органів і всіх міжнародних дипломатичних представництв в Україні хоче закупити 16 автомобілів Toyota. Тендер запланований на 24 липня, відомо з системи ProZorro.

Очікувана вартість автомобілів становить 14 млн грн. Установа хоче купить15 Toyota Camry NG (або еквівалент) і одну Toyota Land Cruiser 200.

В автомобілях повинні бути система «клімат контроль», камера заднього виду, мультимедійна система з кольоровим дисплеєм, дзеркало в салоні з автоматичним затемненням, шість подушок безпеки.

Раніше повідомлялося, що автопідприємство Господарсько-фінансового департаменту Секретаріату урядового уклало три угоди про закупівлю автомобілів 2017 випуску на загальну суму 22,13 млн грн, порушивши урядову постанову про граничну вартість закупівлі легкових автомобілів для обслуговування членів Кабміну.