МОСКВА, 17 травня — . Український металургійний комбінат “Арселорміттал Кривий Ріг” зупинив роботу через страйки співробітників. Про це повідомляється на сайті Конфедерації вільних профспілок України. © РИА Новини / Сергій ПоляковОдесский припортовий завод зупинив роботу через припинення поставок газу

Робочі першої зміни залізничного цеху відмовилися працювати на несправній техніці, вимагаючи забезпечити безпечні умови праці на підприємстві.

Оскільки залізничний транспорт обслуговує все виробництво на комбінаті, тобто доставляє сировину і вивозить готову продукцію, робота зупинилася в мартенівському і конвертерному цехах.

Первинні профспілкові організації на підприємстві терміново збираються на спільне засідання, щоб обговорити подальші дії.