До парламенту внесли нове подання на зняття депутатської недоторканності. На цей раз в центрі уваги правоохоронців – представник «Опозиційного блоку». Перед тим, як документ потрапить до сесійної зали, де депутати і вирішать, залишити політику імунітет чи ні, подання має пройти розгляд у Регламентному комітеті. У тому, як фігуранта справи виправдовують в рідній фракції, і тому, коли Верховна Рада прийме остаточне рішення з цього питання, розбирався FaceNews.

Генеральний прокурор України Юрій Луценко вніс у парламент подання про дачу згоди на притягнення до кримінальної відповідальності народного депутата, члена фракції «Опозиційний блок» Сергія Дунаєва. Останній підозрюється у декларуванні неправдивої інформації.

Опозиція каже про тиск, в коаліції заперечують

Співголова фракції «Опозиційний блок» Юрій Бойко ситуацію називає театральною дією, яке час від часу виникає в парламенті.

Політик парирує звинувачення: «Єдина провина депутата Дунаєва в тому, що він є представником «Опозиційного блоку». Ми вже побачили перші документи з НАПК. Спочатку НАПК рекомендує йому виправити цю технічну помилку про відображення дочірніх компаній, в яких він є бенефеціаром. А потім, не даючи можливості виправити, надає документи у прокуратуру. Тобто ми бачимо цю вибірковість. Вона нам зрозуміла. Ми розуміємо, що це йде тиск на наших представників».

«Мені здається, вже зі стількох депутатів зняли недоторканність, а вони й далі перебувають на волі, з ними нічого не відбувається, що я б не сказав, що це тиск, – коментує слова Бойко народний депутат від «Блоку Петра Порошенко» Олексій Гончаренко.– У мене інше питання – навіщо ми тоді заповнювали електронні декларації, навіщо суспільство роками обговорює те, що там побачила? Щоб навіть не було ніякої перевірки цього? От є перевірка та подання, і це відразу тиск. Зрозуміло. А що ще вони скажуть?».

Спортивна рибалка?

Між тим деякі політики нагадують: це вже далеко не перший раз, коли чинне керівництво Генпрокуратури вносить у парламент подання про притягнення до кримінальної відповідальності. Однак частина цих справ «заглохли».

Так, нардеп, член фракції «Народний фронт» Ігор Лапін підкреслює: «Вибачте, але хотілося б все-таки бачити результати, тому що цей варіант спортивної риболовлі – зловили, поцілували, сфотографували, зараз ще додали слово розмитнили і відпустили… Це не дуже правильно. Я все-таки сподіваюся, що ми будемо бачити не тільки гучні заяви і подання, а будемо бачити і наслідки цих уявлень, тому що це тест на профпридатність генерального прокурора».

Паралельно парламентарій Євген Дейдей, якому раніше правоохоронці ставили незаконне збагачення, проте Верховна Рада не дала згоду на залучення політика до кримінальної відповідальності, акцентує: «У нас останнім часом завелася традиція голослівно когось звинувачувати і дорікати. З приводу Дунаєва – подивимося. Може, там насправді є якась корупційна складова. Виходячи з цього будемо приймати рішення якесь».

Швидкого результату не буде

Тим часом частина нардепів чекають можливості ознайомитися з документами, поданими генпрокурором в парламент. Представник «Народного фронту» Антон Геращенко зазначає: «Я не коментую, поки не прочитаю документи. Коли ці документи прийдуть в Регламентний комітет, я ознайомлюся з ними, буду мати свою точку зору. А далі за процедурою депутату Дунаеву буде дано час на дачу своєї точки зору. Швидше за все, наступного тижня, в середу він буде виступати на Комітеті з питань Регламенту».

Нардеп від «Блоку Петра Порошенко» Іван Винник передбачає, що розгляд подання щодо Дунаєва може затягнутися. Він каже: «Регламент передбачає п’ять днів на надання пояснень, потім Комітет повинен зібратися, підготувати подання. Враховуючи, скільки часу у нас займає розгляд відповідних подань Генеральної прокуратури, враховуючи, що в наступний четвер нам потрібно прийняти законопроект президента щодо національної безпеки, я все ж думаю, що це, можливо, перенесеться через тиждень».

Вічне питання

Так чи інакше, а історія з Дунаєвим знову дала підстави для розмов про депутатської недоторканності. Більш того, представники різних фракцій у коментарях журналістам розповідають про необхідність зняти або обмежити імунітет парламентаріїв.

Гончаренко підкреслює: «Набагато було б простіше, якщо б депутати були такими ж, як всі інші громадяни України. Є до тебе питання, йдеш і відповідаєш, не треба навколо цього весь цей політичний движ робити».

«Повинен бути висновок Конституційного суду щодо того, що не може бути недоторканності президента і парламентаріїв, суддів. Відповідне рішення ми підтримаємо в парламенті. Я вважаю, що цього хочуть усі люди. Всі люди чекають, що всі будуть рівні перед законом», – запевняє Бойко.

У свою чергу, експерт Українського інституту аналізу та менеджменту політики Микола Спірідонов запевняє, що зняття депутатської недоторканності депутатам невигідно. Відповідно, не варто цього чекати.

Він розповідає: «Зараз стали частіше проходити процедури щодо зняття недоторканності. Тим не менш, коли починається цей процес, як правило, той, хто хоче, має можливість виїхати за кордон досить спокійно. Вкрай малореальним я вважаю сценарій, що недоторканність скасовувати в цьому скликанні. Може, така ймовірність становить 3%».

Однак, підсумовує Спиридонов, навіть у разі знищення або переформатування інституту імунітету народних депутатів, деякі елементи недоторканності, у парламентаріїв повинні бути. «Може, трохи урезанней, ніж зараз, – резюмує експерт. – Якщо дати можливість, припустимо, загрожувати депутату кримінальним переслідуванням за його виступ, спотвориться депутатська робота».