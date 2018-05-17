Підвищення вартості проїзду в транспорті Києва необхідно для належної роботи, розвитку та оновлення транспортної інфраструктури столиці. Про це заявив мер Києва Віталій Кличко.

«Ми змушені підняти ціну на проїзд. Адже транспорт у Києві повинен працювати належним чином, бути безпечним і комфортним, вчасно ремонтувати і оновлюватися», — зазначив мер.

За його словами, підвищення вартості проїзду в міському транспорті пов’язано з тим, що нинішня собівартість проїзду набагато вище, ніж вартість квитка. У той же час, додав Кличко, сьогодні є необхідність розвитку та оновлення рухомого складу громадського транспорту в Києві. І на все це потрібні значні кошти.

Крім того, підкреслив мер, в даний час не вистачає водіїв громадського транспорту, оскільки люди не хочуть йти працювати на низьку заробітну плату і змушені шукати роботу за кордоном. Тому, зазначив Кличко, столична влада повинна підвищити зарплату водіям.

Кличко також зазначив, що для пільгових категорій громадян буде збережений безкоштовний проїзд.

Нагадаємо, з 14 липня проїзд у громадському транспорті столиці буде коштувати 8 грн замість нинішніх 4 грн.

Раніше повідомлялося, що в Україні очікується підвищення цін на продукти харчування і проїзд через подорожчання бензину.