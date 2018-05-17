Шевченківський суд Києва зобов’язав Державну міграційну службу Києва повернути екс-голові Державної фіскальної служби Роману Насирову внутрішній паспорт і скасував арешт годин його дружини, але при цьому продовжив йому запобіжний захід у рамках слідства.

Про це повідомляє видання «Судовий репортер» за підсумками засідання суду в середу, 16 травня.

Як розповів адвокат екс-чиновника Любомир Дроздовський, обов’язки Насирова були продовжені ще на два місяці, хоча захист подавав клопотання про їх скасування.

Зокрема, Насиров і далі буде носити електронний браслет. Йому заборонено виїжджати за межі Київської області.

Адвокат також повідомив, що суд задовольнив два інших клопотання захисту. Насирову повернуть внутрішній паспорт, який йому повинні були віддати ще в квітні і знімуть арешт з п’яти пар годин його дружини Катерини Глимбовской, які були вилучені під час обшуку.

За словами адвоката, внутрішній паспорт був вилучений під час обшуку в якості речового доказу, а потім переданий детективами в міграційну службу як документ, що дає право виїзду за кордон.

Нагадаємо, за минулий рік Насиров задекларував 6 гривень власних доходів.