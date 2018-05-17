БРЮССЕЛЬ, 17 травня — . ЄС має намір забезпечити присутність своїх компаній в Ірані, незважаючи на рішення США щодо ядерної угоді, лідери підтвердили намір зберегти стратегічний і економічний суверенітет Європи, заявив у четвер президент Франції Еммануель Макрон. © РИА Новини / Олексій ВитвицкийЕС планує захистити європейські компанії від санкцій США проти Ірану

У Софії в четвер відкрився саміт ЄС-Західні Балкани.

“Вчора (напередодні саміту – ред.) були насичені дискусії з іранського питання і торгівлі. Європа дотримується єдиної позиції щодо необхідності побудови миру і стабільності в регіоні. Ми постійно виступали за те, що угода з Іраном 2015 року є важливим елементом цього балансу, тому ми його підтримуємо”, — сказав Макрон.

“Ми будемо працювати для збереження рамок угоди з Іраном незалежно від рішення США. Більш конкретно, надаючи політичну підтримку і забезпечуючи можливість присутності наших компаній, але також спонукаючи всі сторони продовжити переговори щодо необхідного більш широкому угоди”, — заявив французький президент.

© AFP 2018 / Atta КепагеЕвросоюз перестане платити за іранську нафту в доларах, заявив источникМакрон зазначив, що з вересня виступав за те, що “угода 2015 року має бути доповнено домовленостями з питань ядерної програми після 2025 року, діяльності у сфері ракетної програми та регіональної присутності”.

“Вчора на зустрічі лідери ЄС підтвердили намір зберегти стратегічний і економічний суверенітет Європи”, — додав він.

За його словами, Єврокомісія запропонувала набір технічних заходів, які ми підтримуємо”. “Завдання полягає в тому, щоб переконатися, що компанії, які підпадуть під такі заходи (з боку США – ред.), будуть захищені, це є частиною вже існуючих механізмів, зокрема, щодо захисту і компенсації компаній, і це те, що ми обговорювали з ЄК”, — повідомив він.