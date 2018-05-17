МОСКВА, 17 травня — . Засідання Херсонського міського суду щодо обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою стосовно керівника порталу Україна Кирила Вишинського відбудеться у четвер, повідомляється на сайті суду.

© Симоньян пообіцяла битися за затриманого на Україні Вишинського до кінця”Херсонським міським судом Херсонської області 17.05.2018 року о 12.00 (збігається з київським часом – ред.) буде розглядатися клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою відносно керівника “-Україна”, — йдеться в повідомленні.

На сайті суду вказується, що “ця особа підозрюється у вчиненні кримінального злочину, передбаченого частиною 1 статті 111 (державна зрада)”.

Співробітники Служби безпеки України 15 травня увірвалися в офіс, де працюють кореспонденти в Києві, вони провели обшук, який тривав близько восьми годин. Також у вівторок був затриманий у Києві керівник порталу Україна Вишинський. Його підозрюють у підтримці самопроголошених республік Донбасу та держзраду. СБУ також провела обшук у квартирі кореспондента на Україні Людмили Лисенко. Крім того, обшуки пройшли в квартирі глави представництва на Україні Андрія Бородіна. Лисенко і Бородіна викликали на допит в СБУ.

© Фото : сторінка Кирила Вишинського у FacebookМИА “Росія сьогодні” запустило в соцмережах акцію в підтримку ВышинскогоБородин згодом вийшов на зв’язок з редакцією і повідомив, що у нього вдома багато годин велися слідчі дії. Він також зазначив, що його не затримували і не висували звинувачень.

Гендиректор МІА “Росія сьогодні” Дмитро Кисельов заявив, що українська влада повинна негайно звільнити Вишинського і припинити переслідування ЗМІ. Головний редактор МІА “Росія сьогодні” і телеканалу RT Маргарита Симоньян вважає, що подія є помстою Києва за Кримський міст. При цьому вона зазначила, що ресурс Україна юридично не пов’язаний з МІА “Росія сьогодні”, але є інформаційним партнером агентства.

© РИА Новини / СтрингерЗапад в сум’ятті: Україна всадила йому ножа в спину в боротьбі з РоссиейВ МЗС РФ назвали дії Києва щодо Україна свавіллям. Як заявив міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров, дії Києва щодо журналістів Україна неприйнятні. Посольство РФ направило до МЗС України ноту протесту з вимогою припинити насильство над представниками ЗМІ. Прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков також повідомив, що в Кремлі очікують жорсткої реакції міжнародних організацій на дії СБУ.

Представник ОБСЄ з питань свободи ЗМІ Арлем Дезір висловив серйозне занепокоєння у зв’язку з діями української влади відносно Україна в Києві. Він нагадав, що, “згідно з Гельсінським заключним актом, країни-учасниці ОБСЄ взяли на себе зобов’язання просувати умови, що дозволяють журналістам з однієї країни-учасниці вести свою професійну діяльність в іншій”. У заяві наголошується, що Дезір продовжує уважно стежити за розвитком подій навколо обшуків СБУ офісів російських ЗМІ.

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ВконтактеFacebookОдноклассникиTwitterwhatsappvibertelegramскачать видеоскопировать ссылкуполучить код© RTМитинг в підтримку Вишинського відбудеться біля посольства України в Москві 18 травня