ЄРЕВАН, 17 травня – . Прем’єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян заявив у четвер журналістам, що вважає неправильним вимагати повсюдних відставок чиновників “всіх і відразу”, до цього питання потрібно підходити поетапно”. © Sputnik / Aram Nersesyan”Революція вулиць” скидає мера Єревана. І не тільки його

“Було б неправильно вимагати відставки всіх і відразу. Думаю, що до цього питання потрібно підходити поетапно”, — сказав Пашинян, коментуючи вимоги про відставки різних високопосадовців, зокрема, мера Єревану і генерального прокурора республіки.

Говорячи про акції протесту прихильників збройної групи, що захопила в 2016 році будівлю патрульно-постової служби, Пашинян заявив, що треба зрозуміти, проти кого ці акції спрямовані.

“Я чітко висловив позицію про необхідність відновлення суспільної солідарності. Вважаю неправильним підхід, згідно з яким я можу увійти до кримінально-виконавчі установи і відкрити двері. Існують відповідні процедури”, — сказав Пашинян.

© Пашинян розповів, як буде вирішувати проблему политзаключенныхНакануне демонстранти вимагають звільнення членів озброєної групи, перекрили проспект Аршакуняц, що зв’язує центр Єревану з південною околицею міста. Вони встановили на проїжджій частині намету. Поліція не втручається в те, що відбувається.

У середу демонстранти, що вимагають відставки градоначальника, увірвалися в будівлю мерії і вимагали від зустрічі з ним. Противники мера звинувачують його в неефективної діяльності і непідзвітності перед громадянами. Зокрема, вони висловлюють невдоволення роботами по облаштуванню скверу поблизу мерії, під час якої були вирубані дерева. Пізніше біля будівлі мерії зібралися кілька десятків прихильників Маргаряна.