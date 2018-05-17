МОСКВА, 17 травня — . Посольство Росії в Сполучених Штатах обурилося публікацією американського журналіста, який запропонував підірвати Кримський міст. Дипломати підкреслили, що свобода слова не може служити виправданням призову до теракту і вбивства людей.

© РИА Новини / Віталій ТимкивКрымский міст: всі шляхом. Але у Києва з друзями – “вибух мозку”У вівторок в Washington Examiner з’явилася колонка коментатора Тома Рогана, де говорилося, що Україна “повинна підірвати Кримський міст”.

Дипломати чекають від видання пояснень, наскільки даний матеріал відображає його редакційну політику.

Вони нагадали, що російські закони дозволяють здійснювати кримінальне переслідування тих, хто виступає з публічними закликами до здійснення терористичної діяльності, публічним виправданням тероризму та пропагує його.

Підбурювання до теракту

Стаття викликала різку реакцію з боку російських політиків.

Так, сенатор Франц Клинцевич назвав заклик журналу Washington Examiner бомбити Кримський міст екстремістським і запропонував СК подумати про порушення кримінальної справи щодо автора статті.

© РИА Новини / Олексій МальгавкоЖурналиста, запропонував бомбити Кримський міст, порівняли з нацистамиОн також уточнив, що публікація не стане в прямому сенсі керівництвом до дії для української влади, але будь-які провокації можливі.

У свою чергу, віце-спікер Держдуми Ірина Ярова назвала статтю підбурюванням до вчинення теракту.

За її словами, перехід американського ЗМІ в стадію призову до терористичних актів — це “летальна стадія свободи по-американськи”.

На думку сенатора Ігоря Морозова, подібна заява — це прояв тероризму. Він закликав слідчі органи порушити кримінальну справу

“Ми ще раз переконуємося, що США придумують правила і міжнародне право тільки для інших країн, щоб сіяти хаос, яким, як вони вважають, можна управляти і наносити моральний, політичний, матеріальний збиток, як ми це бачимо протягом останніх 25 років”, — додав він.

Тваринна ненависть до Росії

Російські політологи також негативно відреагували на статтю Тома Рогана.

© РИА Новини / Олександр Полегенько”Вдарити по Росії”. Як американський журналіст став террористомПо думку Івана Мезюхо, такі публікації не тільки вираження особистих думок тих чи інших журналістів.

В ефірі радіо Sputnik він зазначив, що такі статті вже не дивують.

“При бажанні завжди можна знайти “експертів”, які відчувають тваринну ненависть до Російської Федерації”, — додав Мезюхо.

Експерт підкреслив, що подібних статей і коментарів багато, і в осяжному майбутньому цей потік не припиниться.

У свою чергу, генеральний директор Інституту регіональних проблем, кандидат політичних наук Дмитро Журавльов зазначив, що звернення до суду може допомогти змінити громадську думку в США.

Він вважає, що американські ЗМІ роблять це, щоб продовжити тиск на Росію і підтримувати градус ненависті у власного населення.

“Такі публікації — це не керівництво до дії, а саме підтримання громадської думки на необхідному рівні”, — заявив він в ефірі радіо Sputnik.

На його думку, треба обов’язково подавати в суд — “пересічні американці повинні побачити брудні руки тих, хто бореться з Росією”.

© РИА Новини / Олександр ПолегенькоМнение: Кримський міст – іміджева складова Росії “зі знаком плюс””Не герої борються зі “страшним російським ведмедем”, а люди, які закликають до тероризму, борються з країною, яка, за великим рахунком, нічого поганого їм не зробила”, — сказав Журавльов.

Кримський міст

Міст через Керченську протоку — найбільший в Росії, його довжина 19 кілометрів. Автомобільний рух по магістралі запустили на півроку раніше спочатку встановленого терміну.

Зараз в’їзд на міст дозволений легковим машинам і пасажирським автобусам. Рух вантажівок відкриється орієнтовно в жовтні 2018 року, поїздів — в кінці 2019-го.

По мосту, яка має дві смуги в кожному напрямку, дозволено їздити зі швидкістю до 90 кілометрів на годину, зупинятися заборонено.

Урочиста церемонія відкриття відбулася 15 травня. Володимир Путін за кермом КамАЗа подолав шлях від Краснодарського краю до Керчі трохи більше ніж за чверть години.