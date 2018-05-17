ТОКІО, 17 травня – . Число постраждалих при витоку газоподібного хлору на хімічному заводі на південно-сході Південної Кореї збільшилася до 19 осіб, повідомляє агентство Ренхап.

© AP Photo / Ng Han GuanВ Китаї не менше 15 людей постраждали в аварії на заводеРанее повідомлялося про 13 постраждалих.

За даними агентства, інцидент стався близько 10.00 за місцевим часом (04.00 мск) на заводі в місті Ульсан. Фахівці вважають, що витік стався при перекачуванні газу у сховище.

За попередніми даними, витік тривала близько 45 хвилин. В даний час експерти намагаються визначити обсяг газу, випущеного в результаті інциденту. На місці були проведені очисні роботи.

Стан жодного з постраждалих не оцінюється як критичний. Агентство відзначає, що хімічний завод розташовується далеко від населених пунктів, тому постраждалих серед мешканців немає.