Вже відомо про сімох загиблих.

У Китаї, де раніше південь країни паралізували потужні зливи і повені, знову вирує негода. Сім осіб загинуло, один постраждав під час сильної зливи, яка пройшла повіт Миньсянь поблизу міста Динси (провінція Ганьсу, Північно-Західний Китай). Про це в четвер повідомила місцева адміністрація.

Як зазначається, сильний дощ з градом пройшов у регіоні в середу ввечері орієнтовно з 16:00 до 20:00 за місцевим часом (11:00 – 15:00 мск). За інформацією влади, стихія завдала збитків шести селищ. Туди вже були доставлені предмети першої необхідності, включаючи намети, парасольки і продукти харчування.

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У повідомленні сказано, що один постраждалий госпіталізований, його стан оцінюється як стабільний. Родичам загиблих виплачена компенсація в розмірі 10 тис. юанів (близько 1,6 тис. доларів).