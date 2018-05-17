Люди зібралися під Будинком уряду.

У Єревані люди вийшли на акцію протесту перед Будинком уряду республіки з метою донести до нового кабміну на чолі з прем’єром Миколою Пашиняном актуальні соціальні проблеми. Про це повідомляє Sputnik Вірменія.

Людей цікавлять питання виплат допомоги на дітей, пільги, високий рівень безробіття, а також фінансові компенсації за зрубане житло у центрі столиці Вірменії.

Нагадаємо, Пашинян зайняв пост прем’єр-міністра Вірменії 8 травня. Його обранню передували масові протести, учасники яких домоглися відставки уряду.