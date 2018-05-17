НЬЮ-ДЕЛІ, 17 травня — . Подача електроенергії на більшій частині території пакистанських областей Пенджаб і Хайбер-Пахтунхва, де напередодні стався блекаут із-за збою на гідроелектростанції Тарбела, відновлена, заявив міністр енергетики Пакистану Аваис Легара. © Flickr / ЈагјапВ Пакистані призупинила роботу одна з найбільших електростанцій

“Система энергопередачи повернулася до нормального функціонування в 17.13 середовища (15.13 мск)”, — сказав Легара телеканалу Geo TV. Глава відомства повідомив, що в більшості районів двох постраждалих від блекаут північних провінцій електропостачання вже відновлено, проте відновлення подачі електроенергії по всій країні займе ще “пару годин”.

Одна з найбільших по потужності електростанцій в Пакистані — дамба Тарбела — у середу вранці призупинила свою роботу із-за технічного збою. Внаслідок цього більшість населених пунктів в північній провінції Пенджаб знеструмлено. Серед них Лахор, Мултан, Бахавалпур, а також інші. Крім того, збій торкнувся ряд міст в сусідній провінції Хайбер-Пахтунхва, включаючи Пешавар, Сват і Лаккі Марват.

Як зазначають місцеві ЗМІ, в загальній складності для усунення неполадки і відновлення подачі електроенергії на півночі країни фахівцям знадобилося близько восьми годин.