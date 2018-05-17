МОСКВА, 17 травня — . У США чоловіка на ім’я Джо Банн виправдали після того, як він відсидів 17 років за вбивство, якого не скоював. Дізнавшись про те, що його добре ім’я відновлено, чоловік розплакався і подякував суддю, взявши її за руки. Сюжет, присвячений виправданню Банна, опублікував канал PIX 11. Максим Блинов”Не знаю, як вижив”. Засуджені за помилку — про шлях до звільнення

Банна заарештували в 1991 році за підозрою у вбивстві тюремного наглядача. Тоді йому було всього 14 років. Він відсидів 17 років і був достроково звільнений у 2009 році, проте після цього не залишив спроб довести невинність.

“З цією справою були очевидні проблеми, — зазначив адвокат Банна Глен Гарбер. — Вагомих підстав для арешту не було”.

Виступаючи на засіданні, суддя Шандия Сімпсон зізналася, що її переповнюють емоції. “Вам було 14, коли це сталося. Цього не повинно було статися”, — заявила вона, зазначивши, що у справі проти Банна ні про яке “правосуддя” не йшлося.

Коли з Банна зняли всі звинувачення, він не зміг стримати сліз. Він подякував Богові за те, що йому вдалося домогтися свого через 27 років.

Чоловік у минулому році заснував організацію avoice4theunheard.org, яка займається підтримкою укладених в американських в’язницях.