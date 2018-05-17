ЄРЕВАН, 17 травня – . Прем’єр Вірменії Нікол Пашинян заявив у четвер зібралися біля будівлі кабміну громадянам, що відразу вирішити всі накопичені в країні проблеми неможливо. © Sputnik / Aram Nersesyan”Революція вулиць” скидає мера Єревана. І не тільки його

Прийшли до будівлі уряду люди змогли передати прем’єру свої скарги та звернення. Деякі з них попросили про особисту зустріч з главою уряду. Скарги в основному стосувалися соціальних проблем. Серед присутніх були також співробітники непрацюючого хімічного заводу “Наирит”, які довгі роки домагаються перезапуску підприємства.

“Люди можуть вільно висловлювати свою думку, це природно і нормально. Але ми повинні зрозуміти, що всі питання відразу вирішити не можна… Думаю, що всім нам потрібно в спокійних умовах впорядкувати питання і послідовно зайнятися їх вирішенням”, — сказав Пашинян.

У Вірменії з 13 квітня проходили акції протесту опозиції, яка виступила проти обрання екс-президента Сержа Саргсяна на посаду прем’єра. Раніше у Вірменії вступили в силу зміни до конституції, згідно з якими самими широкими повноваженнями буде володіти прем’єр. На тлі протестів Саргсян 23 квітня, менш ніж через тиждень після обрання прем’єром, подав у відставку, а 8 травня парламент обрав на цю посаду лідера опозиції Пашиняна.