МОСКВА, 17 травня — . У Киргизії через три місяці стартує масштабний міжнародний проект — Всесвітні ігри кочівників, повідомляє Sputnik Киргизстан.

© Sputnik / Табылды КадырбековУчастники у національних костюмах на Всесвітніх іграх кочівників, Киргизія © Sputnik / Табылды КадырбековУчастники у національних костюмах на Всесвітніх іграх кочівників, Киргизія

Змагання будуть проходити 2-8 вересня на узбережжі Іссик-Куля. У програму Ігор входять 37 національних видів спорту: стрільба з луку, соколине і псяча полювання, східні настільні ігри, стрибки, кінна гра — козлодрание.

Цього року в змаганнях візьмуть участь більше трьох тисяч спортсменів з 80 країн. Імена кращих впишуть в спеціально виготовлену “Книгу великих переможців” і присвоять почесні титули “великого борця, великого лучника”, а також “великого гравця в кок-бору”. Загальний призовий фонд складе 28 мільйонів сомів (близько 400 тисяч доларів).

© Sputnik / Табылды КадырбековУчастница в національному костюмі на Всесвітніх іграх кочівників, Киргизія © Sputnik / Табылды КадырбековУчастница в національному костюмі на Всесвітніх іграх кочівників, Киргизія

Туристів будуть знайомити c традиціями і звичаями кочових народів. Поблизу спорткомплексу в Чолпон-Аті побудують кілька тисяч юрт, де кожна країна-учасниця покаже свої традиційні ремесла. Висвітлювати змагання будуть 30 видань з різних країн, в гості чекають світових зірок спорту і шоу-бізнесу.

© Sputnik / Табылды КадырбековУчастница в національному костюмі на Всесвітніх іграх кочівників, Киргизія © Sputnik / Табылды КадырбековУчастница в національному костюмі на Всесвітніх іграх кочівників, Киргизія

Як розповів журналістам посол Киргизії в Росії Боліт Отунбаев, з особливим нетерпінням господарі Ігор чекають спортсменів з сусіднього Казахстану. Між двома командами останні два роки проходила напружена боротьба.

“Казахстан завжди надсилає численну делегацію. Ми — країни-сусіди, у нас схожі традиції, культура і мова”, — повідомив Отунбаев.

© Sputnik / Табылды КадырбековУчастница в національному костюмі на Всесвітніх іграх кочівників, Киргизія © Sputnik / Табылды КадырбековУчастница в національному костюмі на Всесвітніх іграх кочівників, Киргизія

Заступник міністра культури, інформації та туризму Киргизії Айнура Темирбекова розповіла, що до Ігор організатори готують особливу шоу з участю каскадерів і майстрів джигітовки.

“Ми хочемо показати світу образ кочівника – людини і слова, і діла, вольової та освіченого. Хочемо розповісти про його життя, ставлення до природи, сім’ї. Кінь і вершник — основа кочовий культури, і цю багатовікову історію ми і хочемо показати у дійстві”, — пояснила Темирбекова.

© Sputnik / Табылды КадырбековВо час театралізованого шоу на джайлоо Кырчын в Киргизії © Sputnik / Табылды КадырбековВо час театралізованого шоу на джайлоо Кырчын в Киргизії