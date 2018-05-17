БРЮССЕЛЬ, 17 травня – , Олександр Шишло. Адміністрація брюссельській комуні Моленбек подасть судову скаргу проти репортера телекомпанії Fox News Кеті Хопкінс за висловлювання наклепницького характеру, заявила бургомістр комуни Франсуаза Шепманс. © AFP 2018 / Nicholas Kamm Трамп звинуватив CNN і NBC в поширенні “фейкових новин”

У вівторок Хопкінс, відома різкими висловлюваннями на адресу мусульман, помістила на своїй сторінці в Twitter коментар у зв’язку з вибухом і сильною пожежею на одному складських приміщень в Моленбеке, що сталося в той же день. В результаті НП ніхто не постраждав, причини встановлюються. “Хто міг скоїти такий вибух в джихадстській столиці Європи (Моленбеке – ред) у день Рамадану?” — написала репортер.

Вихідцем з Моленбека є підозрюваний у справі про теракти 13 листопада 2015 року в Парижі Салах Абдеслам.

“(Комуна подасть судову скаргу) за наклеп. Проти цих надзвичайно небезпечних висловлювань. Ми проінформуємо Fox News. Рішення про подання скарги повинно ще бути затверджено у п’ятницю комунальної адміністрацією, але у мене немає сумнівів, що ми всі будемо єдині, щоб прийняти дане рішення”, — сказала бургомістр у четвер в інтерв’ю газеті Derniere heure.

© AP Photo / Daniel СһапМалайзия буде карати за “фейкові новини”За словами Шепманс, висловлювання Хопкінс “непрощенні”, і спрямовані на те, щоб “розколоти Моленбек”, значну частину населення якого складають вихідці з мусульманських країн.

Згідно з даними комунальних влади за 2016 рік, в Моленбеке проживали не менше 76 радикально налаштованих мусульман.

Газета Politico раніше проаналізувала назвала 12 промахів, помилок і недоліків у взаєморозумінні, які, на думку видання, були допущені владою Бельгії і зробили можливим теракти 22 березня в Брюсселі. У числі “проколів” видання називає пасивність бургомістра комуни Моленбек по відношенню до сигналів про радикалізацію серед мусульманської молоді.