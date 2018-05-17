БРЮССЕЛЬ, 17 травня — , Олександр Шишло. Посол Ізраїлю в Люксембурзі Симона Франкель була викликана в МЗС Великого герцогства з-за її висловлювання про ситуацію в секторі Газа, де в понеділок пройшли протести на тлі 70-ї річниці утворення Ізраїлю і приуроченого до ювілею перенесення посольства США з Тель-Авіва до Єрусалиму, повідомила прес-служба дипвідомства. © AP Photo / Presidential Press Service, poolЭрдоган дорікнув ООН у нездатності вирішувати світові проблеми

У вівторок в ефірі телерадіокомпанії RTBF Франкель, яка одночасно є послом у Бельгії, заявила, що сумує з приводу втрати будь-якої людського життя, “навіть якщо це терористи, 55 терористів, які прийшли до загорожі, щоб спробувати пройти на ізраїльську територію”. Після цього, в середу, дипломат була викликана для пояснень в МЗС Бельгії.

“Міністерство (закордонних справ Люксембургу – ред.) має намір підняти питання про непропорційне застосування сили проти палестинського цивільного населення в секторі Газа… і публічних висловлень на цей рахунок посла Ізраїлю”, — йдеться в заяві прес-служби МЗС Люксемубрга.

В результаті зіткнень учасників акцій протесту на кордоні сектора Газа з ізраїльськими військами загинув 61 палестинець. Палестинський лідер Махмуд Аббас оголосив триденний траур.

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