ДОНЕЦЬК, 17 травня — . Українські силовики в четвер обстріляли район Донецької фільтрувальної станції в Донбасі, заявив журналістам представник самопроголошеної Донецької народної республіки в Спільному центрі з контролю і координації режиму припинення вогню (СЦКК).

© РИА Новини / Сергій АверинВ ДНР з-за обстрілів за добу загинув один человекДонецкая фільтрувальна станція забезпечує водою близько 400 тисяч жителів Донецька, Авдіївки, Ясинуватій і ряд інших населених пунктів по обидві сторони лінії зіткнення. Компанія “Вода Донбасу” раніше заявляла, що автобус з співробітниками Донецької фільтрувальної станції потрапив під обстріл, постраждали п’ять осіб. Робота станції була тимчасово припинена. Після домовленостей про щоденному посиленому моніторингу з боку ОБСЄ перезміни співробітників робота станції була відновлена.

“Сьогодні о 10.20 (збігається з мск) збройні сили України знову відкрили вогонь по району Донецької фільтрувальної станції, в якому, згідно з домовленістю, сторони зобов’язалися дотримуватися повну тишу для безпеки перезміни персоналу станції”,- заявив представник ДНР в СЦКК.

За його словами, ці порушення зафіксував і патруль Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ, який перебував у той момент в районі фільтрувальної станції для моніторингу перезміни робітників.

Напередодні спецпредставник ОБСЄ Мартін Сайдик заявив, що підгрупа з безпеки планує наступного тижня в режимі відеоконференції обговорити можливості забезпечення стабільної роботи Донецької фільтрувальної станції.

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