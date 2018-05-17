МАДРИД, 17 травня – . Кім Торра, обраний на пост глави женералитета каталонським парламентом, у четвер приніс присягу і офіційно вступив на посаду. © AFP 2018 / Pierre-Philippe МагсоиНовый глава женералитета Каталонії запропонував діалог уряду Іспанії

У своїй короткій промові він заявив, що “буде виконувати обов’язки голови уряду віддано волі народу, представленого парламентом”. При цьому в клятві Торра не згадав про вірності ні главі держави короля Феліпе VI, ні конституції Іспанії. Таку ж формулювання вимовив його попередник на цій посаді Карлес Пучдемон при вступі на посаду в 2016 році.

На церемонії не були присутні представники іспанського уряду.

© РИА Новини / Дмитро ВиноградовВыступление Торры вносить розкол в каталонське суспільство, заявили в ИспанииПарламент Каталонії 14 травня затвердив одного з найрадикальніших представників руху за незалежність, депутата від партії “Разом за Каталонію” Кіма Торру головою каталонського уряду. У програмному виступі Торра закликав “виконати мандат 1 жовтня” (1 жовтня 2017 року в Каталонії відбувся незаконний референдум про незалежність, в якому взяли участь трохи більше 40% виборців, 90% з яких проголосували за незалежну державу) і створити республіку для усіх”.

Торра називає себе “виконуючим обов’язки глави женералитета”, оскільки легітимним главою уряду він вважає Карлеса Пучдемона, відстороненого від посади іспанським прем’єром Маріано Рахоєм в кінці жовтня минулого року і дожидающегося у Німеччині рішення німецького суду про екстрадицію. Торра також закликав створити уряд у вигнанні — Рада Республіки, а у самій Каталонії — Асамблею обраних представників, паралельну каталонському парламенту структуру.

Прем’єр Іспанії Маріано Рахой заявив, що в Каталонії може бути тільки один голова уряду, тільки одна законність і єдині діючі інститути, які визначають конституція та Статут автономії Каталонія”.