Він просить не вимагати відставки чиновників.



Прем’єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян закликав громадян країни припинити протести і не вимагати відставки всіх чиновників. Так політик прокоментував вимогу мешканців Єревану про відставку мера Тарона Маркаряна, повідомляють Новини Вірменії.

Пашинян підкреслив необхідність поетапного вирішення проблем.

Крім того, прем’єр відреагував на вирубку дерев у сквері біля пам’ятника Олександру Мяснікяну, з-за якої громадяни вимагали відставки мера.

“Я не знайомий з проектом, але наскільки мені відомо, сквер буде відновлено, і замість вирубаних дерев будуть посаджені нові. Ми простежимо, щоб це було виконано”, – зазначив він.