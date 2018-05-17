Скрипаль досі перебуває в лікарні.

Британські слідчі продовжують допитувати колишнього подвійного агента Сергія Скрипаля, який до цих пір знаходиться в лікарні після отруєння нервово-паралітичним речовиною 10 тижнів тому. Про це сообщаетЅку News.

Зокрема, правоохоронці намагаються встановити, як проходило життя Скрипаля після виходу на пенсію.

Як зазначається, слідчих цікавлять часті поїздки Скрипаля в Лондон, закордонні подорожі, а також його регулярні зустрічі з передбачуваним колишнім співробітником британської спецслужби MI6 в Солсбері.

Раніше повідомлялося, що Скрипаль зустрічався з представниками естонських спецслужб. Крім того, він зробив таємний візит у Чехію, а також по меншій мірі один раз зустрічався з представниками чеських спецслужб на території Сполученого Королівства.

Сергія Скрипаля разом з дочкою отруїли 4 березня в британському Солсбері. Великобританія стверджує, що за отруєнням стоїть Росія, оскільки задіяне нервово-паралітична речовина було розроблено Радянським союзом. У Москві звинувачення заперечують.