Ціни на «чорне золото» еталонних марок в ході торгів дні в четвер підвищуються, при цьому вартість липневого ф’ючерсу на нафту сорту Brent в ході торгів на біржі ICE в Лондоні підвищилася на 1,1% до $80,18 за барель.

Востаннє ціна цієї марки нафти перебувала на рівні $80 за барель 25 листопада 2014 року, повідомляє ТАСС.

При цьому нафту марки WTI до 12:49 мск вперше за ті ж 3,5 року подолала рубіж в $72 за барель, відзначає «Інтерфакс».

Як констатує інвестиційний аналітик GLOBAL FX Сергій Костенко, «ринок „чорного золота“ практично проігнорував вчорашній звіт Міненерго, який вказав на скромне скорочення запасів вуглеводнів і подальше нарощування видобутку на сланцевих родовищах США».

«Бики зосереджені на санкції стосовно Ірану та загрозі виникнення дефіциту пропозиції внаслідок дій ОПЕК+, геополітичних ризиків, іранського фактора і обвалу видобутку у Венесуелі. Судячи з поведінки ринку, інвестори впевнені, що всі ці фактори зможуть компенсувати тривале зростання виробництва в Штатах», — йдеться в огляді експерта.

Геополітичних ризиків додає те, що Північна Корея 15 травня пригрозила відмовитися від саміту з США в знак протесту проти навчань Вашингтона і Сеула. Пхеньян також скасував переговори на високому рівні з Сеулом, заплановані на 16 травня. Як зазначалося, північнокорейське агентство ЦТАК розповсюдило повідомлення, в якому пояснює, що «навчання ВПС США і Південної Кореї є репетицією вторгнення на Північ і провокацією на тлі потепління міжкорейських зв’язків».

Переговори президента США Дональда Трампа і лідера КНДР Кім Чен Ина заплановано на 12 червня. Вони повинні відбутися в Сінгапурі.

У квітні відбувся історичний саміт за участю лідерів КНДР і Південної Кореї, на якому сторони оголосили про початок переговорів по укладенню мирного договору в Корейській війні і роботі з денуклеаризації півострова.