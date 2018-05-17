С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 травня — . Розслідування справу про отруєння у Великобританії колишнього співробітника ГРУ Сергія Скрипаля і його дочки побудовано на фальсифікації справедливості і права, вважає голова Конституційного суду РФ Валерій Зорькін.

© РИА Новини / Алекс МакнотонПосольство Росії прокоментувало інформацію про Скрипаля в західних ЗМІ”Якщо поглянути на справу Скрипалів з юридичної точки зору, то ми побачимо, що розкручування цієї справи спритно побудована з допомогою фальсифікації справедливості і права, тобто на псевдоправової основі, закладеної ще в справі Литвиненка. Оскільки саме створення видимості повноцінного правового розгляду справи Литвиненка сформувало той грунт масових уявлень, яка раз за разом використовується для розкручування в Британії та інших країнах світу антиросійської істерії”, — сказав Зорькін на лекції під час Петербурзького міжнародного юридичного форуму.

На його думку, це справа показало, що якщо при оцінці спірної ситуації відмовитися від розуміння “справедливості як рівності, відповідності, передбачуваним і зрозумілим кожній розумній людині зв’язку між діянням і відплатою, між провиною і відповідальністю, між звинуваченнями і доказами і т. д., а замість цього орієнтуватися на партикулярне почуття справедливості, апеллирующее до аргументів морального характеру, то легко можна отримати ситуацію хаосу”.

Зорькін назвав це “керованим хаосом, коли маніпулювання міркуваннями якоїсь моральної справедливості, які підігріваються грою на почуттях страху, обурення, співчуття і так далі, – блокують можливість тверезого, раціонального аналізу”.

© AP Photo / PA/Andrew MatthewsВ Лондоні пояснили, чому не дали візу Вікторії СкрипальОн бачить в такому порядку речей загрозу фактичної “скасування” базових опор правосуддя в класичному розумінні — з рівноправністю сторін, презумпцією невинності і неможливістю прямих звинувачень при наявності лише непрямих доказів або припущень.

В англійському місті Солсбері 4 березня були отруєні засуджений за шпигунство на користь Великобританії колишній офіцер ГРУ Сергій Скрипаль і його дочка Юлія, що спровокувало великий міжнародний скандал. Лондон стверджує, що до отруєння Скрипалів речовиною А-234 причетна російська держава, Москва це категорично заперечує. © ИнфографикаСамые страшні отруйні речовини