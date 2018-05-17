ЛОНДОН, 17 травня – , Денис Ворошилов. Умови іранської ядерної угоди повинні і далі дотримуватися всіма сторонами: і Іраном і країнами Заходу, заявили прем’єр Британії Тереза Мей, канцлер Німеччини Ангела Меркель і президент Франції Еммануель Макрон за підсумками тристоронньої зустрічі в Софії. Сергій МамонтовПутин і Макрон обговорили ситуацію після виходу США з іранської угоди

На зустрічі лідери обговорили нещодавні дії США, які вийшли з угоди з ядерної угоді.

“Лідери підтвердили намір дотримувати умови угоди, підкреслили його важливість для загальної безпеки. Вони пообіцяли працювати з усіма не вийшли з угоди сторонами… Лідери підкреслили, що Іран повинен продовжувати виконувати власні зобов’язання, закріплені в угоді”, — цитує канцелярія британського прем’єра досягнуті на тристоронній зустрічі домовленості лідерів.

“Лідери підтвердили стурбованість розвитком іранської ракетної програми і діями Ісламської республіки в регіоні… Вони підтвердили наміри вирішити ці проблеми”, — повідомила канцелярія. Наталія СеливерстоваРябков закликав активізувати роботу в рамках СВПД без участі США

Президент США Дональд Трамп 8 травня оголосив про вихід з історичного багатосторонньої угоди з Іраном щодо ядерної програми. Угода, також відома як “Спільний всеосяжним план дій” (СВПД), була досягнута Іраном і “шісткою” міжнародних посередників — Китаєм, Францією, Німеччиною, Росією, Великобританією та США спільно з Високим представником ЄС із закордонних справ та політики безпеки — в 2015 році після багаторічних складних переговорів.

В обмін на зняття санкцій Іран пішов на значні поступки, погодившись поставити під повний контроль свою ядерну програму, підтвердивши, що ні при яких умовах не буде прагнути отримати, розробити або придбати будь-яку ядерну зброю. Разом з виходом з угоди США відновлюють всі санкції проти Ірану, в тому числі і вторинні (відносно інших країн, які ведуть бізнес з Іраном), дію яких було призупинено в рамках СВПД.