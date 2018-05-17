ЛУГАНСЬК, 17 травня — . Ситуація на лінії зіткнення в самопроголошеній Луганської народній республіці загострилася, повідомив на брифінгу офіційний представник Народної міліції ЛНР Андрій Марочко.

Раніше Народна міліція повідомила про 9 обстріл з боку ЗС України за добу. Тридцятого березня в Донбасі вступило в силу нове “великоднє” перемир’я, проте сторони конфлікту вже звинуватили один одного в обстрілах.

“Ситуація в зоні відповідальності Народної міліції Луганської народної республіки загострилася” — заявив Марочко.

© Инструкторы із США їдуть на Донбас готувати диверсантів, заявили в ЛНРПо даними відомства, всього по території республіки було випущено більше дев’яноста різних боєприпасів, з них тридцять вісім — калібру 122 міліметри.

“Насамперед, ми пов’язуємо загострення обстановки з тим, що дотримання режиму припинення вогню невигідно Україні. Напередодні і в період зустрічей контактних груп в Мінську, ВСУ цілеспрямовано нагнітають обстановку, застосовуючи при цьому заборонену озброєння”, — розповів представник оборонного відомства республіки.

На його думку, таким чином Київ демонструє світовій спільноті, що він “під заступництвом своїх так званих “західних партнерів” може безкарно творити, що завгодно”. Марочко підкреслив, що президент України Петро Порошенко пообіцяв вже в цьому році взяти під свій контроль територію народних республік.

© РИА Новини / Олеся ПотаповаСиловики зірвали відведення сил у Станиці Луганській, заявили в ЛНР”Вже навіть нікого не бентежить, що Наївши (командувач збройних сил України Сергій Наївши – ред.) віддає накази підлеглим командирам бригад на застосування артилерії. Але ми постійно оперативно реагуємо на мінливу обстановку. Тому на всі виникаючі загрози приймаємо контрзаходи”, — розповів Марочко.

Представник ЛНР підкреслив, що в разі, якщо Київ піде на вирішення конфлікту силовим шляхом, Народна міліція ЛНР знайде чим йому відповісти. “Мало їм не здасться”, — заявив Марочко.

© ЛНР звинуватила Київ у створенні штучних черг на КПП в ДонбассеВласти України у квітні 2014 року почали військову операцію проти самопроголошених ЛНР і ДНР, які заявили про незалежність після держперевороту на Україні в лютому 2014 року. За останніми даними ООН, жертвами конфлікту стали понад 10 тисяч осіб.

Питання врегулювання ситуації в Донбасі обговорюється, в тому числі в ході зустрічей в Мінську контактної групи, яка з вересня 2014 року прийняла вже три документи, що регламентують кроки по деескалації конфлікту. Однак і після угод про перемир’я між сторонами конфлікту тривають перестрілки.

Мінські угоди