ТЯНЬЦЗІНЬ (Китай), 17 травня – . Багато країн, особливо представники регіонів з високим рівнем незаконного виробництва і трафіку наркотичних речовин, зацікавлені у вивченні російського досвіду в сфері боротьби з наркотиками, розповів журналістам перший заступник начальника Головного управління по контролю за обігом наркотиків МВС Росії генерал-майор Кирило Смуров.

© РИА Новини / Саїд ЦарнаевБорьба з наркоторгівлею поки не дала бажаного результату, вважає ПатрушевСмуров на чолі російської делегації знаходиться в китайському місті Тяньцзінь, де в четвер відбулося восьме нарада керівників компетентних органів держав Шанхайської організації співпраці (ШОС), наділених повноваженнями по боротьбі з незаконним обігом наркотиків.

Відповідаючи на питання про те, чи проявляють інші держави інтерес до російського досвіду в цій області, генерал-майор заявив: “Так, звичайно, це держави Центральної Азії, Африки, питання тільки у фінансовому забезпеченні проектів”.

За його словами, “дуже високу оцінку Управління ООН з наркотиків та злочинності (УНЗ ООН) заслужили традиційні курси в Домодєдово, також проводиться практичне навчання з працівниками таких відомств з Афганістану, практичних всіх країн Центральної Азії”.

© РИА Новини / Володимир ВяткинМИД закликав ООН розробити нову стратегію боротьби з наркопреступностьюПри цьому начальник відділу міжнародного співробітництва Головного управління з контролю за обігом наркотиків МВС Росії Олександр Зубков повідомив, що “у сфері антинаркотичної укладено понад 100 межведомтсвенных угод з різними країнами, наприклад, в африканських країнах такі прецеденти були, виїзні курси проводилися в Анголі. Це і країни Центральної Африки, держави, які лежать на шляху наркотрафіку з Південної Америки, Афганістану”.

“Все дуже зацікавлені в обміні досвідом, так як партнери чули про те, що Росія успішно проводить таку роботу з державами Центральної Азії, Центральної та Південної Америки, там багато технічних питань, проте така співпраця ведеться”, — сказав Зубков.

© РИА Новини / Роман ВладимировПрименение криптовалют заважає боротьбі з наркозлочинністю, заявив БабичСмуров також нагадав, що в минулому році в Нікарагуа створили російський Центр по підготовці кадрів для боротьби з контрабандою наркотиків, вишкіл там ведуть представники МВС Росії.

Зубков у свою чергу додав, що “там навчаються представники компетентних органів не тільки Нікарагуа, але і навколишніх країн, це Сальвадор, Перу, Гватемала, Гондурас і так далі”.

“Рахунок іде вже на сотні навчених фахівців, наприклад, в цьому році там ведеться навчання за шістьма програмами підготовки”, — додав Зубков.