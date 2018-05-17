Ще 20 підозрюваного заарештували.

Військові та поліцейські сили Єгипту вбили 19 бойовиків в результаті перестрілки і заарештовано 20 підозрюваних в ході триваючих заворушень на Синаї. Про це йдеться в заяві військових у четвер, передає Reuters.

Зокрема, повідомляється, що в лютому сили безпеки почали широкомасштабну операцію по забезпеченню безпеки, щоб знищити бойовиків, які вели повстанські дії і протягом багатьох років вбивали сотні співробітників сил безпеки і мирних жителів.

У заяві говорилося, що бойовики були вбиті протягом останніх декількох днів.



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Згідно з даними видання, на підставі заяв військових, з моменту початку операції загинуло всього, щонайменше, 296 осіб, включаючи 35 військовослужбовців.