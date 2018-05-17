Він назвав нелегальних мігрантів “тваринами”.

Президент США Дональд Трамп використовував різку риторику, щоб відновити свій заклик до посилення імміграційного законодавства, назвавши нелегальних іммігрантів “тваринами”. Про це пише Time.

“У нас є люди, які приїжджають в країну, або намагалися приїхати, ми зупиняємо багато таких. І ми прибираємо людей з країни, ви не повірите, які погані люди. Це не люди, це тварини”, – сказав він.

Трамп пообіцяв виправити систему “безглуздих законів про імміграцію в світі”. “Ми подбаємо про це, ми збираємося це зробити”, – сказав він.

“Закон штату Каліфорнія забезпечує безпечну гавань для деяких найжахливіших і жорстоких злочинців на Землі, таких як члени банди MS-13, віддавши невинних чоловіків, жінок і дітей під владу цих садистів-злочинців”, – сказав він.

Концепція реформи, запропонованої американським лідером, який включає в себе чотири пункти, які, на його думку, є компромісними для демократів і республіканців: перегляд законодавчих норм, які дають людині, що отримав громадянство США, можливість привозити в країну своїх родичів; припинення дії щорічної лотереї Green Card; посилення прикордонного контролю в південних регіонах – будівництво стіни на кордоні з Мексикою; можливість отримання громадянства нелегальними іммігрантами, які потрапили на територію держави у юному віці.