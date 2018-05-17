Ветеран полку «Азов» Олег Толмачов, який демонстративно відмовився потиснути руку президенту Петру Порошенко під час церемонії вручення нагород на Invictus Games, пояснив сьогодні причини свого резонансного вчинку.

Як заявив ветеран транслювався сьогодні ввечері сюжет у програмі ТСН на телеканалі «1+1» (почався о 19.30), він не захотів потиснути руку президента, оскільки вважає того негідним для цього людиною.

Толмачов нагадав, що Порошенко не виконав свої обіцянки. Зокрема, президент обіцяв у 2014 році закінчення війни на Донбасі за місяць, а вона триває досі.

Ветеран повідомив, що він тоді повірив президенту і справді сподівався, що війна на сході країни завершиться через місяць-півтора.

На думку Толмачова, саме Порошенко винен у тому, що на війні на Донбасі виявилося так багато поранених (і вбитих) українських військових.

У телесюжеті повідомляється, що вчинок Олега Толмачова підтримали багато хто його товариші. А відеоролик з ним за короткий час переглянули понад 500 тис разів.

А ось Петро Олексійович важко переніс демонстративна відмова ветерана потиснути йому руку. Як прокоментували експерти, уважно вивчили відео, Порошенко стиснув долоні і відступив на крок назад після даного інциденту, що свідчило про випробовуваному їм відчуття великого душевного дискомфорту (шоку).

У ТСН також повідомили, що ні прес-служба, ані сам президент не прокоментували цей неординарний випадок.

Толмачов ж заявив, що він анітрохи не шкодує про свій вчинок. І не має наміру ні перед ким вибачатися…