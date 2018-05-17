З пальмовою олією кожен українець, навіть не підозрюючи того, стикається щодня: воно входить до складу молочної та кондитерської продукції, фаст-фуду. Його додають в масло, сири, кефір, йогурти. Це здешевлює їх собівартість і, відповідно, вигідно виробнику.

Тепер же, якщо Верховна Рада підтримає у другому читанні законопроект “Про внесення змін у деякі закони України щодо заборони використання пальмової олії у виробництві харчових продуктів”, використовувати в традиційних молочних продуктах його заборонять. За це проголосували 233 депутати на засіданні Верховної Ради 15 травня.

Законопроект передбачає повну заборону на використання пальмової олії в традиційних молочних продуктах: маслі, сирах, кисляку, ряжанка, сметана, сирі, кефірі. Документом передбачено, що за перше його порушення Госпотребслужба випише штраф у розмірі від 340 до 1700 грн, а в разі повторного порушення виробникові доведеться викласти від 1700 до 3400 грн. Як правило, розміри штрафів-сміховинні, і зрозуміло, що виробники зможуть платити їх і продовжувати використовувати “пальму”.

“Вести” розбиралися, небезпечно чи пальмова олія для людського організму, як заборону на його використання відіб’ється на українському виробнику, і кому така заборона вигідний насправді.

Україна починається з корови

Автор вже прийнятого в першому читанні законопроекту Олег Ляшко заявив, що заборона на використання пальмової олії допоможе підтримати село. За словами автора фрази “Україна починається з корови”, замість пальмового масла виробники відтепер будуть закуповувати більше молока у селян, і відповідно, платити за нього більше.

Крім того, глава Радикальної партії не полінувався включити в свій законопроект “страшилок” про шкоду пальмової олії. “Властивості пальмової олії і його жирних кислот підвищувати рівень холестерину в крові і провокувати розвиток атеросклерозу, тромбозу судин, захворювань серця, ожиріння роблять його шкідливим продуктом в харчуванні людини. Але незважаючи на це, воно широко застосовується в Україні при виробництві харчових продуктів, зокрема, молочної продукції та кондитерських виробів в якості замінника дорогого масла, що в свою чергу спричиняє здешевлення виробництва”, — зазначено в законопроекті Ляшко.

У Національній асоціації молочників України стверджують, що ця заборона навряд чи допоможе власникам корів. “Основна маса корів в Україні, а це 1,67 млн голів — у населення, — повідомили “Вістям” в Асоціації.

— Тільки 420 тис. голів утримуються на фермах. В Україні зараз вистачає молока, воно навіть йде на експорт. Більш того, наше молоко не всім українцям по кишені, не всі можуть дозволити собі купувати якісну вітчизняну продукцію. Тому молоко вигідніше експортувати в Європу, ніж продавати українським виробникам”.

Виграє Польща

Зараз молочна продукція без рослинних жирів в українських магазинах в середньому на 15-20% дорожче, ніж з ними. Експерти стверджують, що одномоментно ціни на молоко, кефір і сир виробники не піднімуть, але після того, як заборона набуде чинності, зростання цін неминуче. І тепер в українців не буде вибору: вони або будуть змушені купувати більш дорогий сир без рослинних жирів, або взагалі відмовляться будь-якого сиру.

Директор Української асоціації постачальників торговельних мереж Олексій Дорошенко розповів “Вістям”, що в умовах нинішньої низької купівельної спроможності населення українцям доведеться банально обмежувати себе.

“Пальмова олія заборонили лише в кількох справді розвинених країнах, де громадяни можуть собі дозволити купувати виключно молочні продукти високої якості. Але в більшості країн, як і у нас, можна усвідомлено вибирати більш дешевий товар, — говорить Дорошенко.

— Україна відстає за рівнем доходів від тієї ж Німеччини в рази. Це вдарить по простих українцях: вони зможуть купувати лише “чисте” масло, яке в два рази дорожче вітчизняних “спредів”. Крім того, це відіб’ється на виробництві, адже у деяких компаній потужності дозволяють виробляти продукцію лише використанням рослинних жирів. І це загрожує зростанням цін на продукцію мінімум на 10-15%”.

Логічно, що, якщо українські виробники не зможуть виробляти продукцію з рослинними жирами, то її доведеться закуповувати за кордоном. Олексій Дорошенко вважає, що в першу чергу від цього законопроекту виграє Польща. І одразу на пам’ять приходять 90-ті роки, коли українські прилавки були заповнені менш якісними, але дешевими імпортними продуктами.

Сирої піар

Ініціатива Радикальної партії напевно налякала компанії, що виробляють різноманітну молочну продукцію, — саме вони закуповують пальмова олія в найбільших обсягах. Наприклад, найбільший у світі виробник продуктів харчування — компанія Nestle — закуповує 420 тис. тонн пальмової олії в рік. Тому зрозуміло, що українські виробники поки що зі скепсисом спостерігають за потугами депутатів заборонити пальмова олія.

У Раді з питань експорту продовольства “Вістям” розповіли, що законопроект Олега Ляшка – “сирий” і не зовсім робочий. “Не факт, що президент його не ветує, — кажуть у Раді.

— В ньому дуже розмито описано, що ж таке пальмова олія. Суми штрафів за використання рослинних жирів при виробництві молочної продукції сміховинні, тому пальму, швидше за все, продовжать використовувати. Цей закон нічого не вирішить, це позиція декількох депутатів, які, як і більшість їх колег, ні в чому не розбираються. Вони просто займаються популізмом”.

Медики також вважають, що на повну заборону пальмової олії до використання нардепи хочуть всього лише підняти власний рейтинг. Дієтолог Андрій Омельченко розповів “Вістям”, що така заборона ніяк не позначиться на здоров’ї українців.

“Існує маса досліджень про пальмовому маслі, його позитивних і негативних властивостях. А зараз вчені в різних країнах світу активно досліджують антиоксидантні та протипухлинні властивості пальмової олії”, — каже дієтолог.

У сухому залишку: “сирої” законопроект, поданий на розгляд Верховної Ради без скрупульозного вивчення питання, наукового аналізу, медичної і фінансової експертизи. Тим не менш, популістський документ прийнятий у першому читанні. І так чи інакше українцям, якщо вони хочуть споживати якісну “молочку”, доведеться не скупитися.

Популізм на пальмі: чим загрожує заборона пальмової олії оновлено: Травень 17, 2018 автором: Redactor