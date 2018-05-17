ЄРЕВАН, 17 травня — . Публіцист і політолог, прихильник прем’єра Вірменії Нікола Пашиняна Армен Григорян повідомив, що призначений секретарем Ради безпеки республіки.

© Sputnik / Арам НерсесянСамое молоде уряд: хто тепер керує Вірменією”Так, призначення було”, — наводить слова Григоряна онлайн-видання Aysor.am.

Рішення прем’єр-міністра про призначення поки не оприлюднено.

Згідно з законом, Рада безпеки очолює прем’єр-міністр. Він призначає секретаря Радбезу. В цю структуру, що визначає основні напрями політики у сфері оборони, крім глави уряду і секретаря повинні увійти віце-прем’єри, міністри оборони та закордонних справ, директор Служби національної безпеки, начальник поліції, начальник генерального штабу.

Засідання Ради безпеки повинні скликатися по мірі необхідності, але не рідше, ніж раз у квартал.

У Вірменії з 13 квітня проходили акції протесту опозиції, яка виступила проти обрання екс-президента Сержа Саргсяна на посаду прем’єра. Раніше у Вірменії вступили в силу зміни до конституції, згідно з якими самими широкими повноваженнями буде володіти прем’єр. На тлі протестів Саргсян 23 квітня, менш ніж через тиждень після обрання прем’єром, подав у відставку, а 8 травня парламент обрав на цю посаду лідера опозиції Пашиняна.