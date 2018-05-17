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Секретарем Радбезу Вірменії став публіцист Армен Григорян

17.05.2018

ЄРЕВАН, 17 травня — . Публіцист і політолог, прихильник прем’єра Вірменії Нікола Пашиняна Армен Григорян повідомив, що призначений секретарем Ради безпеки республіки.

Никол Пашинян вытупает перед своими сторонниками после специального заседания парламента Армении, на котором он был избран премьер-министром Армении. 8 мая 2018© Sputnik / Арам НерсесянСамое молоде уряд: хто тепер керує Вірменією”Так, призначення було”, — наводить слова Григоряна онлайн-видання Aysor.am.

Рішення прем’єр-міністра про призначення поки не оприлюднено.

Згідно з законом, Рада безпеки очолює прем’єр-міністр. Він призначає секретаря Радбезу. В цю структуру, що визначає основні напрями політики у сфері оборони, крім глави уряду і секретаря повинні увійти віце-прем’єри, міністри оборони та закордонних справ, директор Служби національної безпеки, начальник поліції, начальник генерального штабу.

Засідання Ради безпеки повинні скликатися по мірі необхідності, але не рідше, ніж раз у квартал.

У Вірменії з 13 квітня проходили акції протесту опозиції, яка виступила проти обрання екс-президента Сержа Саргсяна на посаду прем’єра. Раніше у Вірменії вступили в силу зміни до конституції, згідно з якими самими широкими повноваженнями буде володіти прем’єр. На тлі протестів Саргсян 23 квітня, менш ніж через тиждень після обрання прем’єром, подав у відставку, а 8 травня парламент обрав на цю посаду лідера опозиції Пашиняна.

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