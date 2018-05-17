ВІДЕНЬ, 17 травня — . Канцлер Австрії Себастьян Курц розкритикував непередбачувану політику США і останні рішення президента Дональда Трампа, що загрожують економічним інтересам Австрії та Європи.

Die jüngsten Entscheidungen von Präsident #Trump gefährden die europäischen Wirtschaftsinteressen. Wir wollen einen ordentlich geregelten Export für #Österreich & #Europa und ganz klar keine neuen Handelsbarrieren! #Sofia #EU pic.twitter.com/fJqwMktY1e — Sebastian Kurz (@sebastiankurz) 17 травня 2018 р.

© AFP 2018 / Bart MaatПремьер Нідерландів назвав вихід США з угоди по Ірану незграбним“Ми зараз спостерігаємо не тільки дуже непередбачувану американську політику, але й американську політику, яка загрожує нашим економічним інтересам в Австрії та Європі”, — йдеться в заяві Курця, поширеному на його сторінці в Twitter.

США раніше оголосили про вихід зі Спільного всеосяжного плану дій (СВПД) з Іраном щодо його ядерної програми, разом з цим вони відновлюють всі санкції проти Тегерана, в тому числі і вторинні, тобто відносно інших країн, що ведуть бізнес з Іраном. Раніше дію цих санкцій було припинено в рамках СВПД.

“Ми живемо в 21 столітті і не зацікавлені в нових торговельних бар’єрів. Австрія є експортною країною, шість з десяти євро ми заробляємо закордоном, тому Австрії та Європі потрібен належним чином регульований експорт, жодних нових торгових бар’єрів і, само собою зрозуміло, дотримання угоди щодо іранської ядерної програми”, — зазначив Курц.