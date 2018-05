МОСКВА, 17 травня — . Користувачі соцмереж обговорюють фото, зроблене англійкою Дженні Кершоу в готелі Mari Gold Hotel & Apartment у В’єтнамі. На ньому вона порівняла фото басейну з його сторінки на сайті для онлайн-бронювання і в реальності.

“Наш басейн у в’єтнамському готелі. Booking.com проти реальності! Ми тут закінчили”, — написала вона.

Our hotel pool in Vietnam…booking.com VS reality 😂🤣😂 we’ve been there done pic.twitter.com/lElDjxzFwd — Jenny Kershaw (@jennykershawx) May 12, 2018

Твіт лайкнули понад 150 тисяч осіб, їм поділилися понад 70 тисяч. Багато похвалили фотографа за вдалий ракурс. Користувач ZaePadre звернув увагу, що басейн (який насправді виявився ванни для гідромасажу) настільки маленький, що слово “welcome” (“ласкаво просимо”) навіть не влізло цілком.

У свою чергу, Крістофер Крузет звернув увагу, що на сторінці готелю є й інше фото “басейну”, з якого зрозуміло, що це ванна невеликого розміру.

“Впевнений, ти бачила його теж, але бурчати адже куди веселіше, чи не так?” — критикує він Дженні.

Користувач Tushar заступився за неї, зазначивши, що фото, про яке йдеться, теж збиває з пантелику.

this one? It’s a little misleading as well pic.twitter.com/17D52wkHdr — Tushar (@hamrust) May 14, 2018

“Так, це фото. Рослини з боків дозволяють ясно уявити собі розміри басейну. Якщо тільки хтось не здається, що це дерева Амазонії”, — відповів на це Крузет.

Представники сайту для онлайн-бронювання написали Дженні в коментарях і запропонували подати скаргу, але вона відповіла, що не збирається цього робити, просто ситуація здалася їй кумедним. Вона також зазначила, що фото внесли невеликі зміни: додали напис “безкоштовне джакузі”.

It’s ok, I don’t want to file a complaint…it’s just funny😂 and I notice the pictures convinently been changed now anyway… 😂🙄 pic.twitter.com/QXhOoM5A0A — Jenny Kershaw (@jennykershawx) May 15, 2018

