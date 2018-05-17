МОСКВА, 17 травня – . Труднощі, які можуть виникнути в проведенні зустрічі президента США Дональда Трампа і північнокорейського лідера Кім Чен Ина, стануть результатом дій Вашингтона, його небажання працювати на досягнення компромісу, заявив журналістам заступник глави МЗС РФ Сергій Рябков. © AP Photo / Ahn Young-јоопСделка США і КНДР під загрозою. Чому це вигідно Росії

У вівторок агентство Ренхап повідомило, що КНДР погрожує скасувати зустріч Трампа та Кім Чен Ина через спільних військових навчань Вашингтона і Сеула. КНДР також відмовилася від проведення в середу переговорів на міністерському рівні з Південною Кореєю.

“Якщо тепер в силу прагнення США отримати “все і відразу” тут виникнуть труднощі, це буде результатом все того ж небажання США реально працювати на компроміс, на знаходження взаємоприйнятних рішень, все того ж прагнення диктувати свою політичну волю”, — сказав Рябков.

© AFP 2018 / Jung Yeon-ЈеУченые розповіли, що сталося з “ядерної горою” в КНДРОн додав, що ця лінія США проявляється в дуже багатьох поточних аспектах міжнародної ситуації, “вихід з СВПД, чи то серйозно вплинула на ситуацію на Близькому Сході рішення про переведення посольства США в Єрусалим”.

“І тут теж вони не можуть відмовитися від цього свого фактично інстинктивного рефлекторного прагнення продиктувати рішення будь-якої проблеми строго на своїх умовах. Це сумно. Ми відзначаємо, що ситуація в загальних регіонах світу відчуває на собі негативний вплив подібного американського курсу”, — підкреслив заступник голови МЗС РФ.