БЕРЛІН, 17 травня — . Канцлер ФРН Ангела Меркель заявила, що не буде обговорювати з російським президентом Володимиром Путіним на зустрічі в Сочі в п’ятницю санкції США, питання про санкції може бути порушено лише в контексті виконання мінських угод.

“Питання про економічні санкції має деяке відношення до реалізації мінського угоди, більше ні до чого”, — сказала Меркель, виступаючи на прес-конференції в Болгарії.

“Як я це робила в минулому, я час від часу розмовляю з російським президентом. І це абсолютно незалежно від того, які проблеми зараз у нас є з США”, — підкреслила Меркель.