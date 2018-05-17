НАБУ може відкрити кримінальне провадження проти лідера «Батьківщини» Юлії Тимошенко – з-за фінансування президентської виборчої кампанії 2010 року лівійським диктатором Муаммаром Каддафі.

Про це, посилаючись на відповідь Бюро на журналістський запит, повідомляють “Українські Новини”, зазначаючи: НАБУ початок інформаційно-аналітичне дослідження можливого отримання в 2010 році Тимошенко 4 млн євро від режиму колишнього лівійського диктатора Каддафі і використання цих коштів для фінансування виборчої кампанії на виборах президента.

«У разі, якщо в результаті дослідження будуть виявлені ознаки кримінального злочину НАБУ має намір відкрити кримінальне провадження за даним фактом», – йдеться в повідомленні.