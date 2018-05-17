Банк «Конкорд» вимагає від Національного банку України скасувати штраф за порушення правил фінмоніторингу на 1,55 млн грн, накладений 5 березня. Відповідний позов зареєстровано Дніпропетровським окружним адмінсудом 14 травня, повідомляє ищздание Finclub.

Крім цього, банк «Конкорд» вимагає стягнути з НБУ сплачені 1,55 млн грн. Це не перший позов банку «Конкорд» до НБУ з приводу скасування штрафу.

На початку травня «Конкорд» вже подавав позов до Нацбанку в той же суд і 8 травня Дніпропетровський окружний адмінсуд передав справу в Окружний адмінсуд Києва виходячи з правил підсудності.

Національний банк у березні оштрафував банк «Конкорд» на 1,55 млн грн за виявлені ознаки ризикової діяльності у сфері фінмоніторингу.

Ключовими акціонерам банку «Конкорд» є Олена Сусідка (56,2%) і її сестра Юлія Сусідка (43,8%).

Раніше повідомлялося, що суд залишив без задоволення позовні вимоги сина-втікача президента Олександра Януковича до Національного банку України.